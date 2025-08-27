TASS (TELEGRAM) * «L’UE VALUTA LE SANZIONI SECONDARIE CONTRO I PARTNER RUSSI, IL PACCHETTO PRONTO A FINE AGOSTO»

22.44 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Unione Europea sta prendendo in considerazione l’imposizione di sanzioni secondarie ai partner della Russia come parte del 19° pacchetto di restrizioni che sarà discusso in una riunione informale dei Ministri degli Esteri dell’UE a Copenaghen il 29-30 agosto, ha riferito Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione.

“Mentre l’Unione Europea prepara il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia – che dovrebbe essere pronto nel giro di poche settimane – sembra che abbia raggiunto i limiti di ciò che può fare con le sanzioni rivolte direttamente alla Russia”, ha detto l’agenzia di stampa.

///

The European Union is considering imposing secondary sanctions on Russia’s partners as part of its 19th package of restrictions to be discussed at an informal EU Foreign Ministers meeting in Copenhagen on August 29-30, Bloomberg reported, citing people familiar with the matter.

“As the EU prepares the new package of sanctions against Russia — which should be ready in a matter of weeks — it appears to have arrived at the limits of what it can do with sanctions targeting Russia directly,” the news agency said.