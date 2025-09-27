TASS (TELEGRAM) * «L’SBU HA EMESSO UN MANDATO D’ARRESTO PER L’AD DI “ROSATOM“ ALEXEY LIKHACHEV, PER VIOLAZIONE DELLA SOVRANITÀ UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il Servizio di Sicurezza ucraino (SBU) ha emesso un mandato d’arresto per l’amministratore delegato di Rosatom Alexey Likhachev, secondo una dichiarazione del database SBU esaminata dalla TASS.
Likhachev è stato dichiarato ricercato nel 2024. È accusato in contumacia di aver violato la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.
L’amministratore delegato di Rosatom è presente nel database del sito web estremista ucraino Mirotvorets (Peacekeeper) dal 2022.
///
The Ukrainian Security Service (SBU) issued an arrest warrant for Rosatom CEO Alexey Likhachev, according to a statement in the SBU database reviewed by TASS.
Likhachev was declared wanted in 2024. He is accused in absentia of violating Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.
The Rosatom CEO has been on Ukraine’s Mirotvorets (Peacekeeper) extremist website’s database since 2022.