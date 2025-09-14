TASS (TELEGRAM) * LONDRA: «IMMIGRAZIONE ILLEGALE, 26 AGENTI DI POLIZIA SONO STATI FERITI DURANTE LA PROTESTA»

07.42 - domenica 14 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un totale di 26 agenti di polizia sono stati feriti durante la protesta Unite the Kingdom contro l’immigrazione illegale, organizzata dai movimenti di estrema destra a Londra, ha dichiarato la Polizia Metropolitana in un comunicato.

In totale, tra le 110.000 e le 150.000 persone hanno partecipato all’evento che, secondo la polizia, ha superato di gran lunga le aspettative degli organizzatori.

Gli scontri con le forze dell’ordine, in cui gli agenti sono stati presi a calci, picchiati e colpiti con vari oggetti, si sono verificati quando la polizia ha iniziato a fermare i manifestanti, che sono usciti dalla zona designata per la protesta.

///

A total of 26 police officers were wounded during the Unite the Kingdom protest against illegal migration, organized by far-right movements in London, the Metropolitan Police said in a statement.

In all, between 110,000 and 150,000 people took part in the event, which, according to the police, exceeded the organizers’ expectations by far.

Clashes with the law enforcement, in which officers were kicked, beaten and pelted with various objects, occurred when the police started to stop protestors, who went outside the zone designated for the protest.