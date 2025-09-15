TASS (TELEGRAM) * «LONDRA CONVOCA L’AMBASCIATORE RUSSO, TENSIONI PER LO SCONFINAMENTO AEREO»

14.40 - lunedì 15 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Ministero degli Esteri britannico ha annunciato in un comunicato di aver convocato l’ambasciatore russo nel Regno Unito Andrey Kelin in relazione al presunto incidente riguardante la violazione dello spazio aereo polacco e rumeno da parte di veicoli aerei senza pilota (UAV) russi.

“Il Regno Unito è unito alla Polonia, alla Romania, all’Ucraina e ai nostri alleati della NATO nel condannare senza mezzi termini queste azioni sconsiderate”, si legge nella dichiarazione del Ministero degli Esteri britannico.

La dichiarazione ha aggiunto che l’alleanza sta prendendo sul serio le azioni della Russia, in quanto si legge che “insieme agli alleati della NATO stiamo rafforzando le nostre difese lungo il fianco orientale, utilizzando nuove tecnologie come sensori e armi anti-drone”

///

The British Foreign Office announced in a statement that it summoned Russian Ambassador to the United Kingdom Andrey Kelin in connection with the alleged incident regarding the violation of Polish and Romanian airspace by Russian unmanned aerial vehicles (UAVs).

“The UK stands united with Poland, Romania, Ukraine and our NATO allies in unabashedly condemning these reckless actions,” the statement from the British Foreign Office reads.

The statement added that the alliance is taking Russia’s actions seriously as it reads that “alongside NATO Allies we are bolstering our defenses along the eastern flank, using new technologies such as counter-drone sensors and weapons.”