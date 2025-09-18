TASS (TELEGRAM) * «L’ITALIANO FABIO BARONE HA STABILITO UN RECORD MONDIALE DI VELOCITÀ, CON UNA FERRARI SF90 A BORDO DI UNA PORTAEREI» (VIDEO)

19.46 - giovedì 18 settembre 2025

Fabio Barone, cittadino italiano, ha stabilito un record mondiale di velocità a bordo di una portaerei con una Ferrari SF90. Ha raggiunto una velocità di 164 km/h, accelerando su un ponte lungo poco più di 200 metri a bordo della portaerei della Marina Militare di Trieste. Video: Vera Sherbakova/TASS.

Fabio Barone, an Italian national, has set a world speed record aboard an aircraft carrier in a Ferrari SF90.

He reached a speed of 164 km/h, accelerating on a deck just over 200 meters long aboard the Trieste naval aircraft carrier.

Video: Vera Sherbakova/TASS