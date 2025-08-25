TASS * (TELEGRAM) : «L’IRAN ACCUSA ISRAELE, L’OPERAZIONE A GAZA È UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ»

08.43 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’operazione pianificata da Israele per catturare Gaza City sarà un grande crimine con conseguenze significative per il Medio Oriente, ha dichiarato l’Ambasciatore iraniano a Mosca Kazem Jalali in un’intervista alla TASS.

“Bloccare le persone nella Striscia di Gaza, tormentarle con la fame e uccidere e ferire molti di loro, affermando di voler conquistare l’intera regione, non può essere definito altro che un crimine contro l’umanità”, ha detto il diplomatico.

Secondo lui, la decisione di effettuare l’operazione dimostra che la parte israeliana “ignora tutte le regole umane”

Israel’s planned operation to capture Gaza City will be a major crime with significant consequences for the Middle East, Iranian Ambassador to Moscow Kazem Jalali said in an interview with TASS.

“Blockading people in the Gaza Strip, tormenting them with hunger, and killing and wounding many of them while claiming to want to capture the entire region cannot be called anything other than a crime against humanity,” the diplomat said.

According to him, the decision to carry out the operation shows that the Israeli side “ignores all human rules.”