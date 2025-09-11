TASS (TELEGRAM) * «L’FBI CHIEDE AIUTO PER IDENTIFICARE UN SOSPETTO, PUBBLICATE LE FOTO CHE MOSTRANO UN UOMO CON UN BERRETTO»

18.56 - giovedì 11 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’FBI si è rivolta al pubblico per chiedere aiuto nell’identificazione di un sospetto nell’omicidio di Charlie Kirk, secondo la dichiarazione del Bureau su X.
L’FBI ha pubblicato due foto che mostrano un uomo che indossa un berretto, occhiali da sole, una felpa nera con cappuccio e jeans blu.
///
The FBI has appealed to the public for help in identifying a suspect in the murder of Charlie Kirk, according to the bureau’s statement on X.
The FBI released two photos showing a man wearing a cap, sunglasses, a black hoodie, and blue jeans.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA