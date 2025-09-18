TASS (TELEGRAM) * LEE JAE-MYUNG (PRESIDENTE COREA SUD) «IL MIO GOVERNO CONTINUERÀ A RIDURRE LE TENSIONI, ATTRAVERSO IL DIALOGO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha detto che il suo governo continuerà a cercare di ridurre le tensioni nella Penisola coreana attraverso il dialogo, ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap.
“È giunto il momento di porre fine all’era del confronto e dell’ostilità”, ritiene il Presidente.
“Tra gli accordi intercoreani esistenti, identificheremo i punti che possono essere implementati. Ci impegneremo per creare un ambiente per i colloqui e la cooperazione”, ha aggiunto.
South Korean President Lee Jae-myung said his government will continue seeking to reduce tensions on the Korean Peninsula through dialogue, the Yonhap news agency reported.
“It is time to end the era of confrontation and hostility,” the president believes.
“Among the existing inter-Korean agreements, we will identify items that can be implemented. We will make efforts to create an environment for talks and cooperation,” he added.