TASS * (TELEGRAM) LEAVITT, «TRUMP CERCA LA PACE IN UCRAINA, PROMUOVENDO UN INCONTRO PUTIN-ZELENSKY PRIMA POSSIBILE»

20.21 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Segretario della Stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt durante un briefing:

Il vertice in Alaska è stato molto produttivo e ha aperto la strada alla seconda fase dei colloqui sull’insediamento ucraino

Il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale del Presidente Steve Witkoff coordineranno gli sforzi con la Russia e l’Ucraina per facilitare un incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e Vladimir Zelensky il prima possibile

Gli Stati Uniti non dispiegheranno le loro truppe in Ucraina come parte delle garanzie di sicurezza

Washington discuterà di garanzie di sicurezza per l’Ucraina che siano accettabili per Mosca

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ritiene che un dialogo aperto con Putin sia necessario per comprendere la posizione della Russia

Gli Stati Uniti non escludono la possibilità di fornire supporto aereo come parte delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina

Trump non vuole aspettare un altro mese per ulteriori incontri sull’Ucraina e chiede nuovi contatti il prima possibile

Il leader statunitense è consapevole che la pace in Ucraina deve essere mantenuta anche dopo la fine del suo mandato e sta cercando una soluzione duratura

///

Key takeaways from White House Press Secretary Karoline Leavitt’s statements at a briefing:

The Alaska summit was highly productive and paved the way for the second phase of talks on the Ukrainian settlement

US Vice President JD Vance, State Secretary Marco Rubio, and special presidential envoy Steve Witkoff will coordinate efforts with Russia and Ukraine to facilitate a meeting between Russian President Vladimir Putin and Vladimir Zelensky as soon as possible

The US will not deploy its troops to Ukraine as part of security guarantees

Washington will discuss security guarantees for Ukraine that are acceptable to Moscow

US President Donald Trump believes open dialogue with Putin is necessary to understand Russia’s position

The US does not rule out providing air support as part of security guarantees for Ukraine

Trump does not want to wait another month for further meetings on Ukraine and is advocating for new contacts as soon as possible

The US leader understands that peace in Ukraine must be preserved after his term in office ends and is seeking a lasting settlement