TASS (TELEGRAM) * «LEADER SCO A TIANJIN, ADOTTATA DICHIARAZIONE SU QUESTIONI REGIONALI E INTERNAZIONALI» (VIDEO)

I leader degli Stati membri dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) hanno adottato una dichiarazione a seguito del vertice di Tianjin, ha riferito un corrispondente della TASS.
Secondo l’assistente del Cremlino Yury Ushakov, la dichiarazione riflette “approcci consolidati a questioni regionali e internazionali urgenti, anche nella sfera economica, e delinea gli obiettivi dell’organizzazione in ciascuna delle sue aree di attività”
Video: TASS/Televisione Centrale Cinese/Ruptly
Il Presidente russo Vladimir Putin e il Primo Ministro indiano Narendra Modi hanno condiviso la stessa auto per raggiungere la sede dei loro colloqui bilaterali a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, secondo un video postato su Telegram dal giornalista russo Pavel Zarubin.
Il giornalista ha detto che la decisione di far viaggiare insieme i due leader è stata presa sul posto.
Zarubin non ha specificato di chi fosse l’auto.
La Dichiarazione di Tianjin adottata al vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) non fa alcun riferimento alla crisi ucraina, secondo il testo inglese del documento pubblicato dal Ministero degli Esteri indiano e rivisto da un corrispondente della TASS.
Anche la precedente Dichiarazione di Astana, adottata nel 2024, non menzionava l’Ucraina.
