TASS (TELEGRAM) * «LE UNITÀ DI ARTIGLIERIA RUSSE HANNO DISTRUTTO CINQUE CENTRI DI CONTROLLO DI DRONI UCRAINI VICINO A KONSTANTINOVKA, NELLA REPUBBLICA POPOLARE DI DONETSK»

09.35 - giovedì 25 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le unità di artiglieria russe hanno distrutto cinque centri di controllo di droni ucraini vicino a Konstantinovka nella Repubblica Popolare di Donetsk.
Ha riferito il Ministero della Difesa.
Video: Ministero della Difesa russo/TASS.
Russian artillery units destroyed five Ukrainian drone control centers near Konstantinovka in the Donetsk People’s Republic, the Defense Ministry reported.
Video: Russian Defense Ministry/TASS
