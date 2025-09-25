Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * «LE UNITÀ DI ARTIGLIERIA RUSSE HANNO DISTRUTTO CINQUE CENTRI DI CONTROLLO DI DRONI UCRAINI VICINO A KONSTANTINOVKA, NELLA REPUBBLICA POPOLARE DI DONETSK»

09.35 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le unità di artiglieria russe hanno distrutto cinque centri di controllo di droni ucraini vicino a Konstantinovka nella Repubblica Popolare di Donetsk.

Ha riferito il Ministero della Difesa.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS.

///

Russian artillery units destroyed five Ukrainian drone control centers near Konstantinovka in the Donetsk People’s Republic, the Defense Ministry reported.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

