22.02 - venerdì 19 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le truppe russe stanno avanzando dopo la liberazione della foresta di Serebryansky nella Repubblica Popolare di Lugansk. Mentre l’esercito ucraino si sta ritirando e arrendendo, ha riferito il Ministero della Difesa. Video: Ministero della Difesa russo/TASS.

Russian troops are advancing following the liberation of the Serebryansky forestry in the Lugansk People’s Republic, while the Ukrainian military is retreating and surrendering, the Defense Ministry reported.

Video: Russian Defense Ministry/TASS