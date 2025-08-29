17.44 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Ministro della Difesa russo Andrey Belousov alla riunione del consiglio di amministrazione del ministero:

Le truppe russe stanno liberando 600-700 chilometri quadrati di territorio ogni mese nell’ambito dell’operazione militare speciale in Ucraina

Le forniture di veicoli aerei tattici senza pilota (UAV) alle truppe russe sono aumentate in modo significativo e hanno prodotto un effetto positivo sul ritmo delle operazioni di combattimento

Le formazioni di truppe sono state dotate di sistemi avanzati di guerra elettronica, compresi quelli integrati in configurazioni basate su trincee

L’obiettivo di reclutamento dei contratti è stato aumentato per il 2025 e viene raggiunto

Le truppe russe hanno ricevuto 22.700 motociclette, ATV e passeggini quest’anno, mentre altri 12.000 saranno forniti entro la fine dell’anno

///

Key takeaways from statements by Russian Defense Minister Andrey Belousov at the ministry’s board meeting:

Russian troops are liberating 600-700 square kilometers of territory every month in the special military operation in Ukraine

The supplies of tactical unmanned aerial vehicles (UAVs) to Russian troops have increased significantly and produced a positive effect on the pace of combat operations

Troop formations have been outfitted with advanced electronic warfare systems, including those integrated into trench-based configurations

The contract recruitment target has been increased for 2025, and it is being met

Russian troops have received 22,700 motorcycles, ATVs and buggies this year, while another 12,000 will be supplied by the end of the year