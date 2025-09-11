Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * «LE PIOGGE TORRENZIALI COLPISCONO IL GIAPPONE, STRARIPANO I FIUMI A TOKYO» (VIDEO)

15.21 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le piogge torrenziali continuano a colpire il Giappone, facendo straripare diversi fiumi a Tokyo.

Gli acquazzoni hanno portato a diffuse interruzioni del traffico stradale, ferroviario e aereo nelle zone centrali del Paese.

Video: Ryo Saeba/X
Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko

///

Torrential rains continue to batter Japan, causing several rivers in Tokyo to overflow.

The downpours have led to widespread disruptions to road, rail, and air travel across central parts of the country.

Video: Ryo Saeba/X
Photos: AP Photo/Eugene Hoshiko

