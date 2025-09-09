TASS (TELEGRAM) * «LE IMMAGINI DEGLI ATTACCHI ISRAELIANI, LA DISTRUZIONE DEL LUOGO DELL’INCONTRO HAMAS A DOHA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Footage of the aftermath of Israeli strikes on the meeting site of the Hamas delegation in Doha.
Video: TASS/Reuters/StringersHub
Israel decided to eliminate Hamas leaders after yesterday’s terror attack in Jerusalem and thinks its actions will be justified, according to a statement by Prime Minister Netanyahu, Defense Minister Katz