18.42 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le forze ucraine hanno attaccato la centrale nucleare Kursk-2 e hanno interrotto le operazioni della centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) durante il Global Atomic Forum di Mosca.

Queste azioni, descritte come “palese sabotaggio e terrorismo nucleare”, hanno costretto la centrale nucleare di Zaporozhye a fare affidamento su generatori diesel di emergenza.

La direttrice delle comunicazioni della ZNPP, Yevgenia Yashina, ha sottolineato che gli attacchi non hanno alcuno scopo militare e mirano a destabilizzare l’infrastruttura nucleare.

Ukrainian forces attacked the Kursk Nuclear Power Plant-2 and disrupted the Zaporozhye Nuclear Power Plant’s (ZNPP) operations during the Global Atomic Forum in Moscow.

These actions, described as “blatant sabotage and nuclear terrorism,” forced the Zaporozhye NPP to rely on emergency diesel generators.

ZNPP Communications Director Yevgenia Yashina emphasize that the strikes serve no military purpose and aim to destabilize nuclear infrastructure.