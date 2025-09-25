(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Punti salienti del briefing stampa del Ministero della Difesa russo, 25 settembre:
Le Forze Armate russe hanno liberato oltre 4.714 chilometri quadrati dal 1° gennaio al 25 settembre.
Le Forze Armate russe hanno liberato e preso completamente sotto controllo 205 località popolate dal 1° gennaio.
Oltre 3.308 chilometri quadrati sono stati liberati nella Repubblica Popolare di Donetsk, oltre 205 chilometri quadrati nella Repubblica Popolare di Lugansk e oltre 542 chilometri quadrati nella Regione di Kharkov.
Highlights from the Russian Defense Ministry Press Briefing, September 25:
The Russian Armed Forces have liberated over 4,714 square kilometers from January 1 to September 25.
The Russian Armed Forces have liberated and fully taken under control 205 populated localities since January 1.
Over 3,308 sq. km have been liberated in the Donetsk People’s Republic, over 205 sq. km in the Lugansk People’s Republic, and over 542 sq. km in the Kharkov Region.