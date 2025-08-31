TASS (TELEGRAM) * «LE DIFESE AEREE RUSSE ABBATTONO 21 DRONI UCRAINI, COLPITE QUATTRO REGIONI»

09.05 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le difese aeree hanno intercettato e distrutto 21 veicoli aerei senza pilota ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

Undici droni sono stati abbattuti sulla Regione di Volgograd, otto sulla Regione di Rostov, uno sulla Regione di Belgorod e un altro sulla Regione di Bryansk.

///

Air defenses intercepted and destroyed 21 Ukrainian unmanned aerial vehicles over Russian regions last night, the Defense Ministry said.

Eleven drones were shot down over the Volgograd Region, eight over the Rostov Region, one over the Belgorod Region and another one over the Bryansk Region.