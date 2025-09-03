06.54 - mercoledì 3 settembre 2025



Key takeaways from Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with Indonesia’s Kompas newspaper:

Washington is taking active diplomatic steps to resolve the conflicts in Ukraine, and contacts between the leaders of Russia and the United States on the subject are meaningful

Russia expects the negotiations with Ukraine to continue, and the heads of the delegations maintain a direct contact

Moscow expects its partners to come up with statements in support of the Russian-US dialogue on Ukrainian settlement

For a lasting peace in Ukraine, the accession of Crimea, Donbass and Novorossia to Russia needs to be recognized and formalized at the international level

Moscow appreciates the fact that India did not succumb to US demands to stop purchasing Russian hydrocarbons

Indonesia and the Eurasian Economic Union (EAEU) will sign a free trade zone agreement by the end of the year

Western countries should not expect trade preferences with Russia in the future