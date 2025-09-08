Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * LAVROV: «SE L’OCCIDENTE VUOLE RIPRENDERE LE RELAZIONI CON LA RUSSIA SIAMO PRONTI, MA IL ‘BUSINESS AS USUAL’ NON È PIÙ POSSIBILE»

11.19 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Se l’Occidente vuole riprendere le relazioni con la Russia, Mosca è pronta a farlo.

Tuttavia, il ‘business as usual’ non è più possibile, ha detto il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

If the West wants to resume relations with Russia, Moscow is ready for this.

However, ‘business as usual’ is no longer possible, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.

