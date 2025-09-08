TASS (TELEGRAM) * LAVROV: «SE L’OCCIDENTE VUOLE RIPRENDERE LE RELAZIONI CON LA RUSSIA SIAMO PRONTI, MA IL ‘BUSINESS AS USUAL’ NON È PIÙ POSSIBILE»

11.19 - lunedì 8 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Se l’Occidente vuole riprendere le relazioni con la Russia, Mosca è pronta a farlo.
Tuttavia, il ‘business as usual’ non è più possibile, ha detto il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.
///
If the West wants to resume relations with Russia, Moscow is ready for this.
However, ‘business as usual’ is no longer possible, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.
