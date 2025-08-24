15.29 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che il Presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump vogliono raggiungere la pace in Ucraina, ma le azioni dei politici europei dimostrano che non vogliono questo.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said that Russian President Vladimir Putin and his US counterpart Donald Trump want to achieve peace in Ukraine, but actions of European politicians demonstrate they do not want this.

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le delegazioni russa e ucraina ‘si sono incontrate e si incontreranno’ a Istanbul – il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

The Russian and Ukrainian delegations ‘met and will meet’ in Istanbul – Russian Foreign Minister Sergey Lavrov.