15.41 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a NBC News:

Un incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e Vladimir Zelensky non è stato discusso durante il vertice in Alaska, l’argomento è stato sollevato in un secondo momento, ‘si potrebbe dire, in modo improvvisato’

In una conversazione telefonica, Putin ha detto chiaramente al suo omologo statunitense Donald Trump che la Russia è pronta a continuare i colloqui diretti con Kiev, iniziati a Istanbul

Le delegazioni russa e ucraina si sono ‘incontrate e si incontreranno’ a Istanbul

Zelensky ‘gioca senza curarsi del contenuto’, quando parla della priorità dell’incontro con Putin

La Russia ha proposto di alzare il livello delle delegazioni a Istanbul per discutere le questioni che devono essere portate all’attenzione di Putin e Zelensky

La presenza del capitale di un Paese nelle imprese produttrici di armi in Ucraina non conferisce loro l’immunità

La Russia riconosce Zelensky come ‘capo di fatto del regime’ ed è pronta a incontrarlo in questa veste, ma secondo la Costituzione è illegittimo

L’Occidente è pronto a inviare forze di occupazione in Ucraina per dissuadere la Russia

È necessario un ‘consenso che tenga conto degli interessi fondamentali della Russia’ sulle garanzie di sicurezza intorno all’insediamento ucraino

Putin e Trump vogliono raggiungere la pace in Ucraina, e le azioni dei politici europei dimostrano che non vogliono questo.

///

Key takeaways from Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s statements to NBC News:

A meeting between Russian President Vladimir Putin and Vladimir Zelensky was not discussed during the Alaska summit, the topic was raised later, ‘one might say, impromptu’

In a telephone conversation, Putin clearly told his US counterpart Donald Trump that Russia was ready to continue direct talks with Kiev, which began in Istanbul

The Russian and Ukrainian delegations ‘met and will meet’ in Istanbul

Zelensky ‘plays without caring about the content,’ when he talks about priority of meeting with Putin

Russia proposed to raise level of delegations in Istanbul to discuss issues that need to be brought to the attention of Putin and Zelensky

The presence of a country’s capital in weapons-producing enterprises in Ukraine does not give them immunity

Russia recognizes Zelensky as the ‘de facto head of the regime’ and is ready to meet with him in this capacity, but according to the constitution he is illegitimate

The West is ready to send occupation forces to Ukraine to deter Russia

A ‘consensus that takes into account Russia’s basic interests’ is needed on security guarantees around the Ukrainian settlement

Putin and Trump want to achieve peace in Ukraine, and the actions of European politicians show that they do not want this.