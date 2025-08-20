14.12 - mercoledì 20 agosto 2025

Dichiarazioni chiave del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a seguito dei colloqui con il Vice Primo Ministro giordano e Ministro degli Affari Esteri e degli Espatriati Ayman Safadi:

La Russia è a favore di garanzie di sicurezza affidabili per l’Ucraina

La Russia è preoccupata per la situazione in Medio Oriente e sostiene la rapida ripresa dei negoziati tra le parti del conflitto palestinese-israeliano

Il Presidente francese Emmanuel Macron non è riuscito a far capire all’attuale amministrazione statunitense la sua posizione avventata e conflittuale sul conflitto ucraino, mentre Washington cerca di andare al cuore della crisi

Le questioni di sicurezza collettiva globale non possono essere risolte senza la partecipazione della Russia, e l’Occidente capisce che questa è “un’utopia che non porta da nessuna parte”

Mosca spera che il Re Abdullah II di Giordania possa partecipare al primo vertice russo-arabo, previsto in Russia ad ottobre

L’attuale amministrazione statunitense si sforza di comprendere le cause profonde del conflitto ucraino

Mosca vede solo “tentativi immorali” da parte di Bruxelles di far cambiare a Washington la sua posizione sulla risoluzione del conflitto ucraino, dato che i leader europei non hanno proposto alcuna iniziativa costruttiva in occasione di un recente incontro alla Casa Bianca

Le dichiarazioni del capo della diplomazia europea Kaja Kallas sulla sua mancanza di fiducia negli accordi con la Russia riflettono il “degrado dei metodi di politica estera” a Bruxelles

La Russia è pronta a negoziare sull’Ucraina in qualsiasi formato, ma gli incontri di alto livello devono essere preparati con cura in tutte le fasi precedenti e il processo deve essere onesto e non finalizzato a trascinare gli Stati Uniti nella campagna aggressiva dell’Europa

L’Ucraina non ha ancora risposto alla proposta russa avanzata a Istanbul di organizzare il lavoro online in tre gruppi

La Russia si aspetta che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump spieghi a Kiev le iniziative negoziali di Mosca, dopodiché riceverà una reazione corrispondente che consentirà di alzare il livello dei negoziati

La Russia ha presentato una proposta per elevare il livello dei capi delegazione nei colloqui con l’Ucraina, che è in linea con l’iniziativa per il dialogo sulla soluzione politica

Key statements by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov following talks with Jordanian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates Ayman Safadi:

Russia stands for reliable security guarantees for Ukraine

Russia is concerned about the situation in the Middle East and supports the swift resumption of negotiations between the parties to the Palestinian-Israeli conflict

French President Emmanuel Macron has been unable to make the current US administration understand his reckless and confrontational position on the Ukraine conflict as Washington seeks to get to the core of the crisis

Issues of global collective security cannot be resolved without Russia’s participation, and the West understands that this is “a utopia that leads nowhere”

Moscow hopes that King Abdullah II of Jordan will be able to attend the first Russian-Arab summit, scheduled to take place in Russia in October

The current US administration strives to understand the root causes of the Ukrainian conflict

Moscow can see only “unethical attempts” by Brussels to make Washington change its position on resolving the Ukraine conflict as European leaders failed to propose any constructive initiatives at a recent White House meeting

Statements by the head of European diplomacy Kaja Kallas about her lack of trust in agreements with Russia reflect the “degradation of foreign policy methods” in Brussels

Russia is ready for negotiations on Ukraine in any format, but high-level meetings must be carefully prepared at all preceding stages and the process has to be honest and not aimed at dragging the United States into Europe’s aggressive campaign

Ukraine has not yet responded to the Russian proposal made in Istanbul to organize online work in three groups

Russia expects US President Donald Trump to explain Moscow’s negotiating initiatives to Kiev, after which a corresponding reaction will be received that would allow the level of negotiations to be raised

Russia has introduced a proposal to elevate the level of delegation heads in talks with Ukraine, which is in line with the initiative for political settlement dialogue