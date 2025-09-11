TASS (TELEGRAM) * LAVROV, «LA RUSSIA È PRONTA A SOSTENERE GLI SFORZI PER NORMALIZZARE LE RELAZIONI, TRA L’IRAN ED I PAESI DEL GOLFO»

16.59 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov alla conferenza stampa successiva all’incontro del Dialogo Strategico tra Russia e Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG):

Gli Stati Uniti riconoscono che l’Ucraina non deve essere rivolta contro la Russia, “ma piuttosto concentrarsi sull’eliminazione delle cause profonde della crisi”

La Russia ha espresso gratitudine ai Paesi del CCG per il loro “approccio equilibrato” alla crisi ucraina e per la loro assistenza nella risoluzione delle questioni umanitarie

La Russia è pronta a sostenere gli sforzi per normalizzare le relazioni tra l’Iran e i Paesi del Golfo “nella misura in cui le parti sono disposte”

Mosca sta discutendo con gli Stati Uniti della soluzione palestinese-israeliana, osservando che le tendenze attuali sono “molto allarmanti”

Lavrov ha avvertito che il processo di insediamento in Medio Oriente è sull’orlo del baratro

La Russia e il CCG hanno “condannato in modo inequivocabile” gli attacchi di Israele a Doha il 9 settembre e “hanno sottolineato l’inammissibilità di ripetere tali azioni contro Stati sovrani con qualsiasi pretesto”

Lavrov ha sottolineato che l’attacco di Israele ha messo in pericolo i civili e i diplomatici

///

Key takeaways from statements by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at a press conference following the Russia-Gulf Cooperation Council (GCC) Strategic Dialogue meeting:

The US recognizes that Ukraine should not be turned against Russia, “but rather focus on eliminating the root causes of the crisis”

Russia expressed gratitude to GCC countries for their “balanced approach” to the Ukraine crisis and for their assistance in resolving humanitarian issues

Russia is ready to support efforts towards normalizing relations between Iran and the Gulf countries “to the extent that the parties are willing”

Moscow is discussing the Palestinian-Israeli settlement with the US, noting that current trends are “very alarming”

Lavrov warned that the Middle East settlement process is on the brink

Russia and the GCC “unequivocally condemned” Israel’s strikes on Doha on September 9 and “stressed the inadmissibility of repeating such steps against sovereign states under any pretext”

Lavrov emphasized that Israel’s strike endangered civilians and diplomats