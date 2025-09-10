TASS (TELEGRAM) * «L’ATTACCO ISRAELIANO CONTRO HAMAS IN QATAR MINA I NEGOZIATI, EL-SISI CONDANNA L’ESCALATION MEDIORIENTALE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’attacco dell’esercito israeliano contro i leader del movimento palestinese Hamas nella capitale del Qatar mina i negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e minaccia la sicurezza dell’intera regione, ha dichiarato il Presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi.
“L’Egitto condanna fermamente l’aggressione israeliana contro il Qatar. Questa escalation svaluta tutti gli sforzi compiuti a livello internazionale per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e minaccia la stabilità e la sicurezza dell’intero Medio Oriente”, si legge in un comunicato stampa emesso dall’ufficio di el-Sisi.
Il leader egiziano ha sottolineato che le azioni di Israele “creano un precedente pericoloso” e costituiscono “una violazione diretta della sovranità del Qatar”
The Israeli military’s strike on leaders of the Palestinian movement Hamas in the capital of Qatar undermines ceasefire negotiations in the Gaza Strip and threatens the security of the entire region, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi stated.
“Egypt strongly condemns the Israeli aggression against Qatar. This escalation devalues all efforts being made at the international level to achieve a ceasefire in Gaza and threatens the stability and security of the entire Middle East,” stated a press release issued by el-Sisi’s office.
The Egyptian leader emphasized that Israel’s actions “set a dangerous precedent” and constitute “a direct violation of Qatar’s sovereignty.”