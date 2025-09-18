TASS (TELEGRAM) * «L’ASTEROIDE 2025 FA22, UNO DEI PIÙ GRANDI DI QUEST’ANNO, È PASSATO VICINO ALLA TERRA E SI STA ALLONTANANDO DAL PIANETA»

14.30 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’asteroide 2025 FA22, uno dei più grandi di quest’anno, è passato vicino alla Terra e si sta allontanando dal pianeta, ha dichiarato alla TASS l’Istituto di Ricerca Spaziale dell’Accademia delle Scienze Russa.

La roccia, che misura 130 per 290 metri, elencata come uno dei corpi celesti più potenzialmente pericolosi per il pianeta, oggi alle 10:41 ora di Mosca, o alle 7:41 GMT, ha superato con successo la Terra e la Luna ad una distanza di circa 800.000 chilometri.

///

Asteroid 2025 FA22, one of the largest this year, has passed near Earth and is currently moving away from the planet, the Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences told TASS.

The rock, measuring 130 by 290 meters, listed as one of the most potentially dangerous celestial bodies for the planet, today at 10:41 Moscow time, or 7:41 a.m. GMT, successfully passed Earth and the Moon at a distance of about 800,000 kilometers.