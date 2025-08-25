Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * LABUBU: «SEQUESTRATI 1,8 MILIONI DI BAMBOLE CONTRAFFATTE, POP MART REGISTRA PROFITTI RECORD»

12.47 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Dall’inizio del 2025, le dogane cinesi hanno sequestrato oltre 1,8 milioni di bambole Labubu contraffatte, ha riferito l’agenzia di stampa Pengpai.

L’azienda cinese Pop Mart, produttrice di Labubu, ha registrato un profitto di 4,7 miliardi di yuan (circa 650 milioni di dollari) nella prima metà del 2025, con un aumento sbalorditivo del 385,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Since the beginning of 2025, Chinese customs have seized over 1.8 million counterfeit Labubu dolls, the Pengpai news outlet reported.

The Chinese company Pop Mart, the manufacturer of Labubu, reported a profit of 4.7 billion yuan (approximately $650 million) in the first half of 2025, reflecting a staggering increase of 385.6% compared to the same period the previous year.

