TASS (TELEGRAM) * «LA TURCHIA ELOGIA IL QATAR, MEDIATORE PER LA PACE A GAZA»

22.42 - domenica 14 settembre 2025

La Turchia elogia la disponibilità del Qatar a continuare i suoi sforzi di mediazione per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nonostante i rischi per Doha, ha dichiarato il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.

“Apprezziamo molto gli sforzi di mediazione del Qatar per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. Li abbiamo sostenuti fin dall’inizio e continueremo a farlo. Sono iniziative molto importanti e utili”, ha dichiarato in un’intervista ai canali Al Jazeera e Qatar TV.

“Anche i nostri fratelli e sorelle egiziani stanno svolgendo un ruolo considerevole. Il Qatar continua questi sforzi, assumendosi tutti i rischi. Apprezzo il fatto che dopo l’ultimo incidente (l’attacco di Israele ai funzionari di Hamas a Doha – TASS) il Qatar non abbia agito in modo emotivo e abbia fatto capire di essere pronto a continuare la mediazione. Questo è lodevole”, ha aggiunto.

Turkey lauds Qatar’s readiness to continue its mediatory efforts towards reaching a ceasefire in the Gaza Strip, despite risks to Doha, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said.

“We highly appreciate Qatar’s mediatory efforts towards a ceasefire in Gaza. We have been supporting it from the very beginning and will continue doing this. These are very important and useful initiatives,” he said in an interview with the Al Jazeera and Qatar TV channels.

“Our Egyptian brothers and sisters are also playing a considerable role. Qatar continues these efforts, taking all the risks. I appreciate that following the latest incident (Israel’s strike on Hamas officials in Doha – TASS) Qatar did not act emotionally and gave to understand that it is ready to continue mediation. This is commendable,” he added.