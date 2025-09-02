12.55 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente russo Vladimir Putin durante l’incontro con il Primo Ministro slovacco Robert Fico a Pechino:

La Russia apprezza la politica estera indipendente perseguita dal governo slovacco.

La Russia rimane un fornitore affidabile di risorse energetiche.

Alcune aziende slovacche continuano a operare sul mercato russo, il che è vantaggioso per l’economia slovacca nel suo complesso.

Le dichiarazioni dell’Europa sui presunti piani russi di attacco sono o una provocazione o un segno di totale incompetenza.

I Paesi della NATO sono diventati ‘produttori di film dell’orrore’ che continuano a raccontare storie di paura sui piani aggressivi che la Russia starebbe covando.

La Russia è stata costretta a rispondere agli sforzi della NATO per portare quasi tutta la regione post-sovietica sotto la sua influenza.

Putin si aspetta che il dialogo costruttivo con gli Stati Uniti continui.

Mosca è pronta a considerare la possibilità di stabilire una cooperazione con Washington e Kiev sulle questioni relative alla centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP), e l’idea è già stata discussa indirettamente con gli Stati Uniti.

La Russia ritiene che la potenziale adesione dell’Ucraina alla NATO minacci la sua sicurezza, ma questo non preoccupa l’UE.

L’adesione dell’Ucraina alla NATO è inaccettabile per la Russia, in quanto va contro gli interessi di sicurezza del Paese.

Putin ha discusso le possibili opzioni per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo la fine del conflitto durante il suo incontro con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska e ritiene che il consenso su questo tema sia possibile.

///

Key takeaways from statements by Russian President Vladimir Putin at a meeting with Slovak Prime Minister Robert Fico in Beijing:

Russia appreciates the independent foreign policy pursued by the Slovak government.

Russia remains a reliable supplier of energy resources.

Some Slovak companies continue to operate on the Russian market, which is beneficial for the Slovak economy as a whole.

Europe’s statements about the alleged Russian plans to attack it are either a provocation or a sign of utter incompetence.

NATO countries have become “horror movie makers” who keep telling scare stories about aggressive plans that Russia is allegedly hatching.

Russia was compelled to respond to NATO’s efforts to bring nearly the entire post-Soviet region under its influence.

Putin expects constructive dialogue with the United States to continue.

Moscow is ready to consider establishing cooperation with Washington and Kiev on issues relating to the Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP), and the idea has already been indirectly discussed with the United States.

Russia believes Ukraine’s potential NATO membership threatens its security, but this does not concern the EU.

Ukraine’s membership in NATO is unacceptable for Russia as this runs counter to Russia’s security interests.

Putin discussed possible options for ensuring Ukraine’s security after the conflict ends at his meeting with US President Donald Trump in Alaska and believes that consensus on this issue is possible.