TASS * (TELEGRAM) : «LA RUSSIA ABBATTE 49 DRONI UCRAINI, ATTACCHI RESPINTI IN NOVE REGIONI»

07.57 - giovedì 21 agosto 2025

Le forze di difesa aerea hanno intercettato e neutralizzato 49 droni ucraini sopra le regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Secondo il Ministero, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto “49 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini: 21 droni sulla Regione di Rostov, sette droni sulla Regione di Voronezh, cinque droni sulla Regione di Belgorod, quattro droni sulla Crimea, tre droni ciascuno sulle regioni di Bryansk e Kaluga, due droni ciascuno sulla Regione di Oryol e sulle acque del Mar Nero, un drone ciascuno sulle regioni di Kursk e Tula”

Air defense forces intercepted and neutralized 49 Ukrainian drones over Russian regions overnight, the Russian Defense Ministry reported.

According to the ministry, air defense systems intercepted and destroyed “49 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 21 drones over the Rostov Region, seven drones over the Voronezh Region, five drones over the Belgorod Region, four drones over Crimea, three drones each over the Bryansk and Kaluga regions, two drones each over the Oryol Region and the waters of the Black Sea, one drone each over the Kursk and Tula regions.”