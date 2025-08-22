Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * (TELEGRAM) : «LA ROMANIA OFFRE BASI NATO, IL PREMIER: CONTRIBUTO PER PACE IN UCRAINA»

05.08 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Bucarest potrebbe offrire le sue basi militari agli alleati della NATO come “il modo in cui la Romania contribuisce a una pace duratura in Ucraina”, ha detto il Primo Ministro del Paese Ilie Bolojan al canale televisivo Antena 1.

“Data l’appartenenza della Romania alla NATO, le nostre basi militari, che sono già gestite congiuntamente dalle forze rumene e dalla NATO, potrebbero essere messe a disposizione delle truppe NATO, delle unità statunitensi e di altri alleati”, ha sottolineato Bolojan.

///
Bucharest could offer its military bases to NATO allies as “Romania’s way of contributing to a lasting peace in Ukraine,” the country’s Prime Minister Ilie Bolojan told the Antena 1 TV channel.

“Given Romania’s NATO membership, our military bases, which are already jointly operated by Romanian and NATO forces, could be made available for use by NATO troops, US units, and other allies,” Bolojan pointed out.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

