Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS * (TELEGRAM) : «LA NORVEGIA FORNIRÀ ALL’UCRAINA UNA DIFESA AEREA DEL VALORE DI 695 MILIONI DI DOLLARI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.43 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Norvegia fornirà all’Ucraina una difesa aerea del valore di oltre 695 milioni di dollari, ha dichiarato il governo.

///
Norway will provide air defense worth more than $695 mln to Ukraine, the government said.

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Norvegia e la Germania stanno finanziando due sistemi Patriot, compresi i missili, per l’Ucraina, ha detto il governo.

///
Norway and Germany are funding two Patriot systems including missiles for Ukraine, the government said.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.