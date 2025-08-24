TASS * (TELEGRAM) : «LA NORVEGIA FORNIRÀ ALL’UCRAINA UNA DIFESA AEREA DEL VALORE DI 695 MILIONI DI DOLLARI»

08.43 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Norvegia fornirà all’Ucraina una difesa aerea del valore di oltre 695 milioni di dollari, ha dichiarato il governo.

Norway will provide air defense worth more than $695 mln to Ukraine, the government said.

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Norvegia e la Germania stanno finanziando due sistemi Patriot, compresi i missili, per l’Ucraina, ha detto il governo.

Norway and Germany are funding two Patriot systems including missiles for Ukraine, the government said.