TASS (TELEGRAM) * «LA NAZIONALE SPAGNOLA MINACCIA L’ASSENZA DAL MONDIALE, SE ISRAELE SI QUALIFICHERÀ»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La squadra nazionale di calcio spagnola potrebbe boicottare la Coppa del Mondo FIFA 2026 se la squadra israeliana si qualificherà per il campionato mondiale, ha riferito il quotidiano spagnolo Marca citando Patxi Lopez, portavoce del Gruppo Socialista al Congresso.
La posizione del Governo spagnolo arriva nel contesto di un dibattito in corso sulla partecipazione di Israele alle competizioni sportive internazionali.
In una conferenza stampa al Congresso, Lopez ha chiesto alle organizzazioni sportive di escludere gli atleti israeliani dalle competizioni internazionali.
“Prenderemo in considerazione questa opzione [saltare la Coppa del Mondo 2026]”, ha detto il quotidiano citando Lopez.
The Spanish national football team may boycott the 2026 FIFA World Cup if the Israeli team qualifies for the world championship, Spain’s Marca daily reported citing Patxi Lopez, a spokesperson for the Socialist Group in Congress.
The Spanish government’s position comes amid an ongoing debate about Israel’s participation in international sports competitions.
At a press conference in Congress, Lopez called on sports organizations to exclude Israeli athletes from international competitions.
“We will consider this option [skipping the 2026 World Cup],” the daily quoted Lopez as saying.