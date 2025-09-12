TASS (TELEGRAM) * «LA GERMANIA HA GIÀ INIZIATO A PATTUGLIARE LO SPAZIO AEREO SOPRA LA POLONIA, DOPO L’INCURSIONE DEL DRONE DI GIOVEDÌ»

19.08 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Germania ha già iniziato a pattugliare lo spazio aereo sopra la Polonia dopo l’incursione del drone di giovedì, ha detto un portavoce del Ministero della Difesa tedesco.

“Lo stiamo già facendo. Le forze aeree tedesche hanno determinato il raggio d’azione ieri sera”, ha detto in un briefing.

A sua volta, quando è stato chiesto se il governo tedesco ritiene che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia ragione nel dire che l’incidente del drone è stato una sorta di errore, il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius ha detto che il governo del suo Paese “è guidato dalla valutazione della NATO”

“Questa analisi continua”, ha detto. “Il governo tedesco e la NATO non hanno dubbi sul fatto che i droni siano di origine russa”

///

Germany has already begun patrolling the airspace over Poland after Thursday’s drone incursion, a German defense ministry spokesman said.

“It’s already being done. Germany’s air forces determined the range of action yesterday evening,” he told a briefing.

In turn, when asked whether the German government thinks US President Donald Trump is right in saying that the drone incident was some kind of mistake, German government spokesperson Stefan Kornelius said that his country’s government “is being guided by NATO’s assessment.”

“This analysis continues,” he said. “The German government and NATO have no doubt that the drones are of Russian origin.”