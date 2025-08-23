TASS * (TELEGRAM) : «LA DIFESA AEREA RUSSA ABBATTE SETTE DRONI UCRAINI, COLPITE TRE REGIONI»

07.57 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Tra la mezzanotte e l’1:40 ora di Mosca di sabato, le forze di difesa aerea in servizio hanno distrutto sette veicoli aerei senza pilota ucraini sopra tre regioni russe, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

In particolare, quattro droni sono stati abbattuti sopra la Regione di Rostov, due sopra la Regione di Volgograd e uno sopra la Regione di Krasnodar, ha specificato il Ministero.

Between midnight and 1:40 a.m. Moscow time on Saturday, air defense forces on duty destroyed seven Ukrainian unmanned aerial vehicles over three Russian regions, Russia’s Defense Ministry reported.

Namely, four drones were downed over the Rostov Region, two over the Volgograd Region, and one over the Krasnodar Region, the ministry specified.