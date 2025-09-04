TASS (TELEGRAM) * «LA COMUNITÀ GLOBALE DEVE FERMARE ISRAELE, GLI ESPERTI ONU IRENE KHAN E FRANCESCA ALBANESE CHIEDONO INDAGINI SUI GIORNALISTI A GAZA»

20.16 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La comunità globale deve fermare Israele prima che metta a tacere tutti i giornalisti che coprono la sua operazione militare nella Striscia di Gaza, hanno detto le relatrici speciali delle Nazioni Unite Irene Khan e Francesca Albanese.

“Chiediamo indagini penali indipendenti sulle uccisioni e gli attacchi ai giornalisti a Gaza e in tutto il territorio palestinese, nonché il pieno risarcimento e la giustizia per le loro famiglie e la fine dell’impunità senza precedenti di cui gode Israele”, hanno osservato gli esperti.

///

The global community must stop Israel before it silences all journalists covering its military operation in the Gaza Strip, UN special rapporteurs Irene Khan and Francesca Albanese said.

“We demand independent criminal investigations into the killings and attacks on journalists in Gaza and across the Palestinian territory and full reparation and justice for their families and an end to the unprecedented impunity enjoyed by Israel,” the experts noted.