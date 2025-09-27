TASS (TELEGRAM) * «LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHYA MANTIENE I GENERATORI DI RISERVA AUTONOMI, GRAZIE ALLE SCORTE DI GASOLIO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) ha riserve di gasolio sufficienti per alimentare i suoi generatori di riserva in modalità autonoma per un periodo prolungato, ha riferito la direzione dell’impianto.
Dal 23 settembre 2025, la ZNPP è alimentata da generatori diesel di riserva.
L’impianto ha riserve di gasolio sufficienti per mantenere i generatori in modalità autonoma per un lungo periodo di tempo, si legge nella dichiarazione sul canale Telegram dell’impianto.
Ad oggi, tutti i sistemi che mantengono in funzione la centrale nucleare funzionano normalmente e sono alimentati da fonti di energia di riserva.
La situazione delle radiazioni nel sito industriale della ZNPP e nell’area circostante rimane nei limiti della normalità.
Non sono stati registrati cambiamenti, ha osservato la direzione dell’impianto.
The Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP) has sufficient diesel fuel reserves to power its backup generators in autonomous mode for an extended period, the plant’s management reported.
Since September 23, 2025, the ZNPP has been powered by backup diesel generators. The plant has sufficient diesel fuel reserves to keep the generators running autonomously for a long time, the statement on the plant’s Telegram channel said.
As of today, all systems that keep the nuclear power plant running are working normally and are powered by backup energy sources. The radiation situation at the ZNPP industrial site and the surrounding area remains within normal limits. No changes have been recorded, the plant’s management noted.