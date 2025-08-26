Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «LA BATTLEGROUP SOUTH RUSSA HA ELIMINATO MEZZI DI SUPPORTO FUOCO A KONSTANTINOVKA, NELLA REPUBBLICA DI DONETSK» (VIDEO)

08.50 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

 

Le unità del Battlegroup South della Russia hanno eliminato i mezzi di supporto di fuoco nemici nell’area di Konstantinovka, nella Repubblica Popolare di Donetsk.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

///
Units from Russia’s Battlegroup South have eliminated enemy means of fire support in the Konstantinovka area in the Donetsk People’s Republic.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

