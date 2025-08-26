08.50 - martedì 26 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le unità del Battlegroup South della Russia hanno eliminato i mezzi di supporto di fuoco nemici nell’area di Konstantinovka, nella Repubblica Popolare di Donetsk.
Video: Ministero della Difesa russo/TASS
Units from Russia’s Battlegroup South have eliminated enemy means of fire support in the Konstantinovka area in the Donetsk People’s Republic.
Video: Russian Defense Ministry/TASS
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA