TASS (TELEGRAM) * KRASNOV, «IL RIPRISTINO DELLA PENA DI MORTE IN RUSSIA È IMPOSSIBILE»

14.16 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il ripristino della pena di morte in Russia è impossibile, ha dichiarato il Procuratore generale Igor Krasnov durante una riunione del comitato del Consiglio della Federazione.

“La mia posizione è chiara: è impossibile. La posizione dello Stato su questo tema è definitiva e si basa sulle decisioni fondamentali della Corte Costituzionale”, ha dichiarato.

Tuttavia, ha osservato che il principio dell’inevitabilità della pena per coloro che commettono reati particolarmente pericolosi deve essere pienamente realizzato.

“Questo principio dovrebbe garantire una punizione equa per questi criminali”, ha sottolineato Krasnov.

The restoration of the death penalty in Russia is impossible, Prosecutor General Igor Krasnov said at a Federation Council committee’s meeting.

“My position is clear: this is impossible. The state’s stance on this issue is final and rests on the fundamental decisions of the Constitutional Court,” he stated.

However, he noted that the principle of inevitability of punishment for those who commit particularly dangerous crimes must be fully realized. “This principle should ensure a fair punishment for such criminals,” Krasnov stressed.