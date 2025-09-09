(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le truppe russe hanno preso il controllo dell’ufficio della miniera di carbone Pokrovskoye, il più grande produttore di carbone della Repubblica Popolare di Donetsk, ha dichiarato alla TASS Igor Kimakovsky, consigliere del capo della DPR.
Nel frattempo, Kiev ha schierato circa due compagnie di mercenari latinoamericani nel settore di Krasnoarmeysk della linea di ingaggio, ha aggiunto.
Russian troops have taken control of the office of the Pokrovskoye coal mine, the largest coal producer in the Donetsk People’s Republic, Igor Kimakovsky, an adviser to the head of the DPR, told TASS.
Meanwhile, Kiev has deployed roughly two companies of Latin American mercenaries in the Krasnoarmeysk sector of the line of engagement, he added.