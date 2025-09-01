Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «KIM JONG UN: “ VISITA ALLA NUOVA LINEA PRODUZIONE MISSILI, BENE IL SISTEMA AUTOMATIZZATO»

06.19 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Kim Jong Un ha visitato una nuova linea di produzione di missili combinati, ha riferito la Korean Central News Agency.

Il leader nordcoreano “ha appreso in dettaglio il sistema di produzione missilistica automatizzato di nuova concezione” ed è “rimasto molto soddisfatto”

Foto: Agenzia di stampa centrale coreana

Kim Jong Un has visited a new combined missile production line, the Korean Central News Agency reported.

The North Korean leader “learned in detail about the newly designed automated assembly-line missile production system” and “was greatly satisfied.”

Photo: Korean Central News Agency

OPINIONEWS ITALIA

