TASS (TELEGRAM) * «KIM JONG UN PROMETTE FEDELTÀ ALLA CINA, SOSTEGNO INCONDIZIONATO SUGLI INTERESSI CHIAVE»

18.44 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Pyongyang sosterrà Pechino sulle questioni che riguardano gli interessi chiave della Cina, ha detto il leader nordcoreano Kim Jong Un durante un incontro con il Presidente cinese Xi Jinping.

Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, Kim Jong Un ha promesso che le relazioni tra i due Paesi rimarranno costantemente amichevoli, indipendentemente dalla situazione sulla scena internazionale.

Il leader nordcoreano ha anche ricordato che la parata a Pechino per commemorare la vittoria nella Guerra Mondiale Antifascista ha attirato l’attenzione globale, mostrando l’impegno della Cina per la pace globale e affermando la sua significativa autorità e influenza internazionale.

Pyongyang will support Beijing on issues that are in China’s key interests, North Korean leader Kim Jong Un said at a meeting with Chinese President Xi Jinping.

According to the Xinhua news agency, Kim Jong Un promised that relations between the two countries would remain consistently friendly, regardless of the situation on the international arena.

The North Korean leader also recalled that the parade in Beijing to commemorate the victory in the World Anti-Fascist War garnered global attention, showcasing China’s commitment to global peace and affirming its significant international authority and influence.