Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «KIM JONG UN PROMETTE FEDELTÀ ALLA CINA, SOSTEGNO INCONDIZIONATO SUGLI INTERESSI CHIAVE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.44 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Pyongyang sosterrà Pechino sulle questioni che riguardano gli interessi chiave della Cina, ha detto il leader nordcoreano Kim Jong Un durante un incontro con il Presidente cinese Xi Jinping.

Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, Kim Jong Un ha promesso che le relazioni tra i due Paesi rimarranno costantemente amichevoli, indipendentemente dalla situazione sulla scena internazionale.

Il leader nordcoreano ha anche ricordato che la parata a Pechino per commemorare la vittoria nella Guerra Mondiale Antifascista ha attirato l’attenzione globale, mostrando l’impegno della Cina per la pace globale e affermando la sua significativa autorità e influenza internazionale.

///
Pyongyang will support Beijing on issues that are in China’s key interests, North Korean leader Kim Jong Un said at a meeting with Chinese President Xi Jinping.

According to the Xinhua news agency, Kim Jong Un promised that relations between the two countries would remain consistently friendly, regardless of the situation on the international arena.

The North Korean leader also recalled that the parade in Beijing to commemorate the victory in the World Anti-Fascist War garnered global attention, showcasing China’s commitment to global peace and affirming its significant international authority and influence.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.