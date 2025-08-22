TASS * (TELEGRAM) : «KIM JONG UN PREMIA I SOLDATI PER LA LIBERAZIONE DI KURSK, EROI DELLA GUERRA»

05.09 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha conferito i titoli di Eroe della Repubblica Popolare ai comandanti e ai soldati dell’Esercito Popolare Coreano che hanno partecipato alla liberazione della Regione di Kursk dalle formazioni ucraine, ha riferito l’Agenzia Centrale di Notizie della Corea (KCNA).

“Il compagno Kim Jong-un ha notato l’eccezionale valore e la nobile dedizione dei nostri militari dimostrata nell’area delle operazioni sotto una pioggia di proiettili e granate, definendoli eroi incomparabili, e le truppe delle operazioni straniere – truppe eroiche”, ha detto l’agenzia.

Foto: Agenzia Telegrafica Centrale Coreana

///

North Korean leader Kim Jong Un has awarded the titles of Hero of the People’s Republic to the commanders and soldiers of the Korean People’s Army who took part in liberating the Kursk Region from Ukrainian formations, the Korean Central News Agency (KCNA) reported.

“Comrade Kim Jong-un noted the outstanding valor and noble dedication of our servicemen shown in the area of operation under a hail of bullets and shells, calling them incomparable heroes, and the troops of foreign operations – heroic troops,” the agency said.

Photo: Korean Central Telegraph Agency