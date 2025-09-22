TASS (TELEGRAM) * KIM JONG UN (LEADER NORDCOREANO), «NESSUN DIALOGO NÉ RIUNIFICAZIONE CON SEUL»

07.35 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che Pyongyang non intende impegnarsi nel dialogo con la Repubblica di Corea o perseguire la riunificazione, ha riferito la Korean Central News Agency.

“Cogliendo questa opportunità, vorrei chiarire ancora una volta la nostra posizione in merito alle relazioni con la Repubblica di Corea. Non abbiamo nulla da discutere con la Repubblica di Corea e non abbiamo affari in comune con loro”, ha detto Kim Jong Un durante una sessione regolare dell’Assemblea Suprema del Popolo del Paese.

Secondo lui, negli ultimi decenni la Corea del Nord e la Corea del Sud hanno “effettivamente agito come due Stati [separati]” sulla scena mondiale.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che la sua comunicazione con l’attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato “buoni ricordi” del leader statunitense, ha riferito l’Agenzia di stampa centrale coreana.

Il leader nordcoreano ha definito il concetto di denuclearizzazione “senza senso”.

“Se gli Stati Uniti abbandonano l’assurdo concetto di denuclearizzazione, riconoscono la realtà e desiderano sinceramente coesistere pacificamente con noi, non c’è motivo di non sedersi con loro al tavolo dei negoziati. Personalmente, ho un buon ricordo dell’attuale Presidente degli Stati Uniti”, ha dichiarato Kim Jong Un.

///

North Korean leader Kim Jong Un stated that Pyongyang does not intend to engage in dialogue with the Republic of Korea or pursue reunification, the Korean Central News Agency reported.

“Taking this opportunity, I would like to once again clarify our position regarding relations with the Republic of Korea. We have nothing to discuss with the Republic of Korea, and we have no shared affairs with them,” Kim Jong Un said during a regular session of the Supreme People’s Assembly of the country.

According to him, the North and South Koreas have “effectively acted as two [separate] states” on the world stage in recent decades.

North Korean leader Kim Jong Un stated that his communication with current US President Donald Trump left “good memories” of the US leader, the Korean Central News Agency reported.

The North Korean leader called the concept of denuclearization “meaningless.”

“If the United States abandons the absurd concept of denuclearization, acknowledges reality and sincerely wishes to coexist peacefully with us, there is no reason not to sit down with them at the negotiating table. Personally, I have good memories of the current US president,” Kim Jong Un stated.