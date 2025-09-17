TASS (TELEGRAM) * KIEV – ZELENSKY A METSOLA (PRESIDENTE PARLAMENTO UE), «PER L’ANNO PROSSIMO DOBBIAMO ASSICURARCI 120 MILIARDI DI DOLLARI»

22.44 - mercoledì 17 settembre 2025

Le autorità ucraine sono concentrate sulla fine del conflitto, ma se ciò non dovesse accadere, dovranno assicurarsi 120 miliardi di dollari l’anno prossimo, ha dichiarato Vladimir Zelensky durante una conferenza stampa congiunta con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a Kiev.

Secondo lui, il costo di un anno di conflitto ammonta a 120 miliardi di dollari.

L’Ucraina avrebbe bisogno di 60 miliardi di dollari in aggiunta al suo budget di 60 miliardi di dollari per il prossimo anno.

“Il piano ‘A’ è di porre fine alla guerra, e il piano ‘B’ sarebbe di 120 miliardi di dollari”, ha aggiunto.

Ukrainian authorities are focused on ending the conflict, but if that does not happen, they will need to secure $120 billion next year, Vladimir Zelensky said at a joint press conference with European Parliament President Roberta Metsola in Kiev.

According to him, the cost of one year of conflict amounts to $120 billion.

Ukraine would require $60 billion in addition to its $60 billion budget for the coming year.

“Plan ‘A’ is to end the war, and plan ‘B’ would be $120 billion,” he added.