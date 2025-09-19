TASS (TELEGRAM) * KELLOGG, «I PAESI EUROPEI DEVONO ESSERE PRONTI A CONTINUARE A FORNIRE AIUTI ALL’UCRAINA, SENZA IL COINVOLGIMENTO DEGLI STATI UNITI»

21.30 - venerdì 19 settembre 2025

I Paesi europei devono essere pronti a continuare a fornire aiuti all’Ucraina senza il coinvolgimento degli Stati Uniti, ha dichiarato l’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per l’Ucraina Keith Kellogg in un’intervista al Daily Telegraph.

“Meglio essere preparati. Non credo che l’America si ritirerà completamente, ma è meglio che l’Europa stia in piedi da sola. A questo punto, l’Europa è quasi autosufficiente nel sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina grazie alla coesione che non abbiamo mai visto prima”, ha detto.

