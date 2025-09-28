TASS (TELEGRAM) * KELLOGG, «GLI USA NON HANNO ANCORA DECISO SULLA FORNITURA DI MISSILI TOMAHAWK ALLA NATO, ZELENSKY INSISTE NELLA RICHIESTA»

18.20 - domenica 28 settembre 2025

Gli Stati Uniti non hanno ancora deciso sulla possibilità di fornire missili Tomahawk agli Stati della NATO per la loro ulteriore consegna all’Ucraina, ma Zelensky lo sta chiedendo. Ha annunciato Joseph Keith Kellogg Jr, Assistente del Presidente degli Stati Uniti e Inviato Speciale Presidenziale per l’Ucraina.

The US has not yet decided on the possibility of supplying Tomahawk missiles to NATO states for their further handover to Ukraine, Zelensky is asking for this, Joseph Keith Kellogg Jr., Assistant to the US President and Special Presidential Envoy for Ukraine, announced.