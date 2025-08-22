Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * (TELEGRAM) : «KATZ MINACCIA HAMAS, LE “PORTE DELL’INFERNO” SI APRIRANNO A GAZA FINO AL RILASCIO DEGLI OSTAGGI»

13.24 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le ‘porte dell’inferno’ si apriranno per il movimento radicale palestinese Hamas a Gaza e rimarranno aperte fino a quando i radicali non accetteranno le condizioni di Israele e rilasceranno tutti gli ostaggi, ha dichiarato il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz.

Se non si adegueranno, Gaza, la capitale di Hamas, diventerà Rafah e Beit Hanoun (città in cui sono già state condotte operazioni militari israeliane), ha scritto sulla sua pagina X.

Il Ministro della Difesa ha anche annunciato che le autorità hanno approvato il piano operativo delle Forze di Difesa Israeliane contro Hamas a Gaza.

///
The “gates of hell” will open for the Palestinian radical movement Hamas in Gaza and will remain open until the radicals accept Israel’s conditions and release all hostages, Israeli Defense Minister Israel Katz said.

If they do not comply, Gaza, the capital of Hamas, will become Rafah and Beit Hanoun (cities where Israeli military operations have already been carried out), he wrote on his X page.

The defense minister also announced that the authorities had approved the Israel Defense Forces’ operational plan against Hamas in Gaza.

