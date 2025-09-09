TASS (TELEGRAM) * «KAROL NAWROCKI CONTRO L’INVIO DI TRUPPE POLACCHE, NO A INTERVENTO MILITARE IN UCRAINA»

16.31 - martedì 9 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Non è necessario inviare truppe polacche in Ucraina, ha detto il Presidente Karol Nawrocki.
“La presenza di truppe polacche in Ucraina, dal mio punto di vista, è fuori questione, non ce n’è bisogno. Non acconsentirò all’invio di truppe polacche in Ucraina”, ha detto Nawrocki in una conferenza stampa.
There is no need for sending Polish troops to Ukraine, President Karol Nawrocki said.
“The presence of Polish troops in Ukraine, from my point of view, is out of the question, there is no need for this. I will not consent to sending Polish troops to Ukraine,” Nawrocki said at a press conference.
