TASS * (TELEGRAM) : «KALLAS: UE ADDESTRERÀ GLI UCRAINI, SANZIONERÀ LA RUSSIA PER FERMARE L’AGGRESSIONE»

L’Unione Europea non si fida del rispetto degli accordi da parte della Russia, addestrerà l’esercito ucraino e continuerà a imporre sanzioni contro Mosca, ha dichiarato il capo della diplomazia europea Kaja Kallas.

“Le garanzie di sicurezza devono essere sufficientemente forti e credibili per dissuadere la Russia dal riorganizzarsi e attaccare di nuovo”, ha detto a X dopo un vertice di emergenza online dell’Alleanza.

“L’UE contribuirà a queste garanzie di sicurezza, in particolare addestrando i soldati ucraini e rafforzando le forze armate e l’industria della difesa dell’Ucraina. L’UE continuerà anche a colpire l’economia di guerra della Russia. Il prossimo pacchetto di sanzioni contro Mosca dovrebbe essere pronto entro il mese prossimo”

